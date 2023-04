Hohe Preise, teure oder keine Kredite: Kommt ab Juli die Hausbau-Flaute?

Noch sind etliche Baufirmen gut ausgelastet. Aber in der zweiten Jahreshälfte könnte es zu massiven Einbrüchen kommen, fürchten Vertreter der Branche. Die Fertighaushersteller haben sich dem Vernehmen nach schon an Mitglieder der Bundesregierung und der Sozialpartner gewandt und vor Verwerfungen auf dem Markt gewarnt. Auch ein oberösterreichischer Unternehmer hat in einem offenen Brief vor Einbrüchen von mehr als 50 Prozent gewarnt.