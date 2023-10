Hohe Nachfrage überfordert ÖBB – 330 Züge sind inzwischen bestellt

Bei den ÖBB freut man sich 2023 über einen Passagierrekord. Konzernchef Andreas Matthä hat bei der Fahrplanpräsentation für 2024 aber um Verständnis geworben, warum so manches derzeit zu Beanstandungen führe. Mehr als 480 Millionen Passagiere (etwa 210 Millionen davon in Bussen) werden die ÖBB-Gesellschaften heuer befördern. Im Rekordjahr 2019 waren es 477 Millionen. Getragen werde der Fahrgastzuwachs von der Nachfrage im Fernverkehr, mit 20 Prozent mehr Reisenden als 2019. "Das bringt uns an