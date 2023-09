Hohe Inflation, Zinsanstieg: Wie man sein Geld rettet

Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde seit Mitte des Vorjahres in Rekordtempo von null auf 4,25 Prozent angehoben. Aber auch die Inflation ist in Österreich mit zuletzt 7,5 Prozent immer noch sehr hoch (Eurozone 5,3 Prozent). Das bedeutet, dass man mit Spareinlagen weiter eine negative reale Rendite einfährt. Nach Schätzungen der EU-Kommission büßten die Guthaben von Sparern in der Eurozone von Anfang 2022 bis April 2023 durchschnittlich rund elf Prozent an Kaufkraft ein.