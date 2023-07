Hohe Energiepreise: Wirtschaftsstandort Österreich unter Druck

Es sei ein "Doppelangriff" auf die Industrie, sagt Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo: Die nach wie vor hohen Energiepreise und die Inflation, gekoppelt mit höheren Lohnwachstumsraten, hinterlassen ihre Spuren am Wirtschaftsstandort Österreich. Die Wettbewerbsfähigkeit wird von Unternehmen so schlecht eingeschätzt wie zuletzt in den Jahren 2008 und 2009 – zur Zeit der globalen Finanzkrise. Das zeigte eine Wifo-Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, die am Mittwoch präsentiert wurde.

Neben der Ausarbeitung von unterschiedlichen Szenarien wurden 300 Betriebe im Februar und März dieses Jahres befragt. Das Ergebnis sei repräsentativ, wie Felbermayr sagt. So rechnet die Hälfte der befragten Unternehmen mit Produktionsrückgängen. Ihre Ertragslage leidet unter den Energiepreisen: Insbesondere im internationalen Wettbewerb fällt es den heimischen Firmen zunehmend schwer, mit Ländern wie China oder den Vereinigten Staaten mitzuhalten. Bedeutende Einsparungspotenziale beim Energieverbrauch sehen nur etwa zwölf Prozent der Unternehmen. Dazu kommen technologische und regulatorische Hindernisse. "Die Firmen können den Energiepreisen auch durch Investitionen nicht entkommen", sagt Felbermayr.

Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo Bild: (Volker Weihbold)

Bleiben die Energiepreise weiter hoch, droht in der Industrie laut der Wifo-Studie im schlimmsten Fall ein Produktionsrückgang von sieben Prozent gegenüber dem Stand vor der Pandemie.

Besonders betroffen sind energieintensive Branchen wie die Papier-, Chemie-, Textil- oder Nahrungsmittelindustrie. Die Verlagerung von energieintensiven Produktionsschritten ins Ausland werde durch die hohen Preise für Energie begünstigt, gab knapp die Hälfte der befragten Unternehmen an. Das gibt laut Felbermayr Anlass zur Sorge: Denn Industriebetriebe bieten vor allem im ländlichen Raum Österreichs viele Arbeitsplätze. Die Situation verbessern würde unter anderem eine Entkoppelung des Strommarkts vom Gaspreis. Ein weiterer Hebel seien die Kurzarbeit oder Energiekostenzuschüsse.

In den Bereichen Forschung und Entwicklung brauche es zielgerichtete Förderungen und Planungssicherheit, damit Betriebe weiter investieren. Denn 60 Prozent der befragten Unternehmen gehen von einem Investitionsrückgang im Inland aus. Auch wenn vieles auf europäischer Ebene zu lösen sei, könne Österreich sehr viel mehr tun, als man glaube, sagt der Wirtschaftsforscher.

Eine "bedrohliche Situation" für die Unternehmen ortet der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreichs, Karl-Heinz Kopf (VP). Die Nachfrage sinke, die Auftragsbücher leerten sich und die Stimmung sei schlecht. Für die Politik bestehe dringender Handlungbedarf, um die negativen Auswirkungen auf den Standort möglichst gering zu halten. Die Wirtschaftskammer fordert in diesem Zusammenhang die Senkung der Lohnnebenkosten und schnellere Genehmigungsverfahren, denn derzeit würden energiesparende Investitionen durch die Bürokratie gehemmt.

Außerdem regt Kopf an, sich bei der Strompreiskompensation ein Beispiel an Deutschland zu nehmen: Während diese in Österreich jährlich verlängert werden muss, gilt sie im Nachbarland bis zum Jahr 2030.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner