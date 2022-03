Hohe Energiepreise treiben Inflation auf 5,9 Prozent

Die schon vor dem Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiepreise haben die Inflationsrate in Österreich im Februar auf 5,9 Prozent steigen lassen. Die stärksten Preistreiber seien die Spritpreise und die Haushaltsenergie, teilte gestern die Statistik Austria mit.

Diesel verteuerte sich im Februar im Jahresabstand um fast ein Drittel, Superbenzin um mehr als ein Viertel. Der Arbeitspreis für Gas stieg um 70 Prozent. Bei Strom erhöhten sich die Preise im Vergleich zu Februar 2021 um mehr als ein Fünftel. Heizöl verteuerte sich um fast 50 Prozent. "Ohne die Preissteigerungen in diesen Bereichen hätte die Inflationsrate 3,8 Prozent betragen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Doch auch abseits der hohen Energiepreise ist das Leben in Österreich teurer geworden. In Restaurants und Hotels wurden die Preise durchschnittlich um 6,7 Prozent erhöht. Limonaden wurden um fast zehn Prozent teurer, Kaffee um sechs Prozent. Einen starken Preisanstieg gab es mit fast 22 Prozent bei Butter.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will in den nächsten Wochen einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorlegen. Von "Schnellschüssen" halte er nichts, man sollte nichts beschließen, was man später bereue, so der Finanzminister.

Der Opposition geht das zu langsam, sie ist empört über die Tatenlosigkeit der Regierung. Österreich befinde sich im "Klammergriff einer Teuerung, die wir noch nie erlebt haben", sagte etwa SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried gestern bei einem Pressegespräch.