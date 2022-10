Hofer und Start-up: Zweite Chance für Obst und Gemüse

Morgen, Freitag, bringt der Konzern mit Zentrale in Sattledt die Eigenmarke Rettenswert in seine Filialen. Das gaben beide Unternehmen gestern, Mittwoch, bekannt.

Dabei handle es sich um Obst- und Gemüsesorten, die wegen Form, Größe, Reifegrad oder Menge normal nicht im Regal landen. Diese verarbeitet Unverschwendet zu Aufstrichen, Pestos und Chutneys, Hofer ist Vertriebspartner.

Im Visier haben der Lebensmittelhändler und das 2014 gegründete Start-up vor allem den Anfang der Wertschöpfungskette mit Feld, Logistik und Produktion. Obst und Gemüse, das in Filialen übrig bleibt, umfasst die neue Kooperation nicht. Dieses erhalten soziale Institute, hieß es auf Anfrage der OÖN.

Fast die Hälfte landet im Müll

Umweltschutzorganisationen zufolge werden in Österreich pro Jahr 176.000 Tonnen Obst und Gemüse in der Landwirtschaft weggeworfen, weil sie aus der Norm fallen. 40 Prozent aller Lebensmittel schaffen es nicht vom Feld in den Haushalt, sie landen vorher im Müll.

Mit der ersten Tranche an Hofer habe man rund 100 Tonnen Lebensmittel gerettet, sagen die Unverschwendet-Gründer Cornelia und Andreas Diesenreiter. Der Lebensmittelhändler will die Eigenmarke "je nach Nachfrage um neue Produkte erweitern".