Hofer testet das "intelligente" Einkaufswagerl

Hofer-Chef Horst Leitner mit dem smarten Einkaufswagen in der Frische-Abteilung der Filiale in Sattledt

Wie sieht der Lebensmitteleinkauf der Zukunft aus? Das testet der österreichische Lebensmittelhändler derzeit gemeinsam mit seinem Mutterkonzern Aldi Süd weltweit aus – in Österreich mit dem smarten Einkaufswagerl. Später als die anderen großen Lebensmittelhändler im Land führt der Hofer-Konzern Selbstbedienungskassen in 200 seiner derzeit 540 Filialen ein. Dafür sieht sich das Unternehmen mit Sitz in Sattledt beim smarten Einkaufswagen als Vorreiter und probiert seit ein paar Tagen ein