Hofer startet in Oberösterreich mit Pfandflaschen

Der Lebensmitteldiskonter Hofer mit Zentrale in Sattledt testet in Oberösterreich ein Pfandsystem, wie es auch andere Supermärkte haben. An dem Test nehmen alle Welser Filialen sowie die beiden Geschäfte in Sattledt und Marchtrenk teil.

Der Pfandbetrag entspricht laut Unternehmen den handelsüblichen Werten und bewegt sich zwischen neun und 29 Cent für Flaschen bzw. zwischen drei und 5,50 Euro für die Leerkisten. In jeder Testfiliale ist der Pfandraum anders gestaltet, es gibt sowohl Indoor- als auch Outdoor-Varianten. Damit wolle man herausfinden, welche Gestaltung die Kundenbedürfnisse am besten erfülle, hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens.