Hofer schaukelt von Salzburg aus die große Aldi-Welt

"Grünes Licht für neuen Standort der Hofer KG in Salzburg." Hinter der gestrigen Pressemeldung des Handelskonzerns steckt viel. Von der Mozartstadt aus wird das internationale Geschäft des aufstrebenden Diskonthändlers abgewickelt.

Der neue Standort wird die Zentrale der Internationalen Management Holding (IMH) sein. Sie wird nahe dem Salzburger Flughafen errichtet und 2022 in Betrieb genommen. Sie wird auf rund 600 Arbeitsplätze ausgelegt sein.

Hofer ist Aldi international

Die Konzernstruktur ist nicht einfach. Die Unternehmensgruppe Aldi Süd besteht erstens aus der Aldi Süd Deutschland, die mit zahlreichen Regionalgesellschaften das deutsche Handelsgeschäft abwickelt (Aldi-Märkte), und zweitens aus der Hofer Gruppe. In Summe ist Aldi Süd in elf Ländern auf vier Kontinenten aktiv, mit 150.000 Beschäftigten.

Die Hofer Gruppe mit Sitz in Sattledt ist für das österreichische Handelsgeschäft zuständig (Hofer-Märkte) und für die Koordination aller internationalen Aktivitäten der Aldi Süd Gruppe. Dazu zählen die Handelsgesellschaften in USA, Großbritannien, Irland, Australien, Schweiz, Slowenien, Ungarn, China und Italien.

Abgewickelt wird diese Koordination von der IHM, mit Finanzen, Controlling, Steuern, Rechnungs- und Personalwesen. Sie ist seit fünf Jahren in Salzburg aktiv, anfangs mit 50 Beschäftigten. Mittlerweile sind es mehr als 300. Seit Jänner zählen auch die zentralen Funktionen "Globaler Einkauf" und "Corporate Responsibility" (z. B. Soziales und Umwelt) dazu. Besonders stark wächst der Einkauf mit derzeit 60 Mitarbeitern. Bis Jahresende sollen es doppelt so viele sein.

Wachstum in Oberösterreich

Auch die Landeszentrale in Sattledt entwickelt sich dynamisch. Zusammen mit dem neuen Standort an der A1 in Eberstalzell, wo die Datenverarbeitung und Alpha Retail Network sind, eine Forschungseinheit für die Entwicklung des Handels, hat sie mehr als 1000 Arbeitsplätze, viele von ihnen mit Spitzenanforderungen.

Der neue Hofer-Generaldirektor (CEO), der seit Dezember 2018 tätige Horst Leitner, verantwortet neben dem Geschäft in Österreich jenes in der Schweiz, in Slowenien, Ungarn und Italien, teilt der Konzern mit. Die übergeordneten Bereiche Global Sourcing und CR in Salzburg inklusive der entsprechenden internationalen Aktivitäten leite als CEO Christoph Schwaiger. Die Positionen seien auf gleicher Ebene angesiedelt.

