Dosen und Plastik: Hofer beginnt mit Leergut-Rückgabe

Supermärkte sind ab Jänner 2024 verpflichtet, 10 bis 15 Prozent von Bier, Wasser, Säften, Milch und alkoholfreien Getränken in Mehrwegverpackungen anzubieten. Bis 2025 soll ein Pfandsystem für Plastikflaschen und -dosen eingeführt werden, um das angestrebte EU-Ziel zu erreichen, wonach bis 2025 77 Prozent und bis 2029 90 Prozent der Einwegplastikflaschen einzusammeln sind. Nun beginnt mit Hofer ein erster Diskonter in Österreich, dahingehend Rückgabemöglichkeiten anzubieten. "63.000 Tonnen Dosen und Plastikflaschen werden dabei pro Jahr in Österreich einer umweltschonenden Kreislaufwirtschaft zugeführt", teilte Hofer am Mittwoch in einer Aussendung mit.

