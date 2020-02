Verstärkung für Hörschinger Privatjetanbieter GlobeAir

GlobeAir öffne sich mit dem Einstieg in das touristische Premiumsegment einer neuen Zielgruppe, heißt es in einer Pressemitteilung. Kerngeschäft des 2008 gegründeten Unternehmens sind Premium-Flüge für Unternehmenschefs. Nun will man das Freizeitsegment ausbauen.

Leiten soll diesen Bereich Dieter Pammer. Der 48-Jährige Touristiker ist seit 1993 in der Branche tätig, war viele Jahre Marketingleiter des Flughafens Linz und zeichnete zuletzt für den Aufbau des Flughafens in Budweis verantwortlich. Die Verstärkung im Premium Leisure Segment ist für GlobeAir-Chef Bernhard Fragner „die perfekte Ergänzung zum Kerngeschäft“.

Das Unternehmen will sich vermehrt als All-Round-Anbieter auf dem Markt positionieren, heißt es in der Aussendung. GlobeAir betreibt eine Flotte von 20 Flugzeugen und fliegt 984 Flughäfen in Europa an. Charterflüge für Passagiere sind ab 4200 Euro erhältlich.