Höhere Kosten für Stromnetz

In Oberösterreich sind die Anpassungen am massivsten: Das Plus beträgt 9,4 Prozent, für Linz plus zehn Prozent. Dies sei auf Investitionstätigkeit der Netzbetreiber zurückzuführen, so die E-Control.

Die Energie AG teilt mit, dass für die Netzgesellschaft der Energie AG Oberösterreich die Mehrkosten für einen Durchschnittshaushalt bei Strom rund 1,70 Euro pro Monat betragen. Dem stünden Einsparungen bei Erdgas von monatlich rund 0,65 Cent gegenüber. Nutzt man das Strom- und Erdgasnetz, ergeben sich Mehrkosten von rund einem Euro pro Monat.

