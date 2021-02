Zahlreiche Mobilfunktarife bei den Netzbetreibern A1, Magenta und Drei wurden bzw. werden bis März erhöht, wir haben berichtet. Die zeitgleichen Aktionen allein reichten nicht aus für etwaige kartellrechtliche Maßnahmen, sagte Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der Regulierungsbehörde RTR, im OÖN-Gespräch. "Der Markt ist sehr transparent, das sehen wir ja. Da muss schon mehr Substanz dahinter sein."

Dass das insgesamt eine schiefe Optik sei, hatte der Chef der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Theo Thanner, bereits festgestellt. Da sind sich beide einig. Er will anonymen Hinweisen der Whistleblower-Hotline nachgehen. Die RTR selbst könne nur den Rahmen für den Wettbewerb im Auge haben.

Die großflächigen Preiserhöhungen treiben die Kunden verstärkt in die Arme der Mobilfunkanbieter, die kein eigenes Netz und sich eingemietet haben. An deren Spitze stehen Hofer Telekom (HoT) und MassResponse (Spusu) mit 7,1 bzw. 2,5 Prozent Marktanteil. "Wir hatten noch nie einen so starken Jänner und Februar seit unserer Gründung" 2015, sagte HoT-Chef Michael Krammer zu den OÖN. Der Kundenzuwachs und das aktuell hohe Ausmaß der Rufnummernportierungen seien das Resultat der Preiserhöhungen der anderen. "Die Kunden stimmen darüber ab, indem sie wechseln."

Eine Gefahr für den Wettbewerb sieht er zumindest mittelfristig, wie auch Steinmaurer, beim möglichen Verdrängen kleinerer Anbieter oder auch durch einen erschwerten Zugang zur modernen 5G-Technik. Seit der Übernahme von Orange durch Drei 2012 gibt es EU-Auflagen, wonach Drei 30 Prozent seiner Netzkapazität für maximal 16 Anbieter bis Ende 2022 zur Verfügung stellen muss, um Wettbewerb zu ermöglichen. Die anderen zwei Netzbetreiber orientierten sich mit ihren Großhandelspreisen an den Vorgaben. HoT ist im Netz von Magenta, Spusu bei Drei. Das sind die einzigen eigenständigen Alternativen, alle anderen kleinen Anbieter sind Submarken der drei großen Anbieter oder von Handelsketten. "Jedenfalls schätzen wir die Unterstützung der RTR und der BWB für den Wettbewerb", so Krammer. RTR-Chef Steinmaurer will bei einem Runden Tisch Mitte März die Gemengelage mit allen Beteiligten besprechen. Er sieht durchaus "grundlegenden Diskussionsbedarf" beim vorliegenden Telekomgesetzesentwurf, insbesondere was die Investitionssicherheit für die Netzbetreiber anbelangt. "Doch auch beim Konsumentenschutz wird man einiges nachschärfen müssen." (uru)