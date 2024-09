Hochwasser: "Agrar-Schäden erst in einigen Tagen abschätzbar"

"Das Hochwasser hat in der Landwirtschaft zahlreiche Schäden hinterlassen, etwa an Wiesen, Feldern und Gebäuden", so Totschnig. Besonders betroffen seien Kulturen in den Ackerbauregionen, die knapp vor der Ernte stehen, etwa Ölkürbisse, Kartoffeln, Sojabohnen, Mais und Zuckerrüben. Außerdem werde sich die Ernte in den betroffenen Regionen verzögern, da viele Felder vorerst nicht befahrbar seien, so der Landwirtschaftsminister. "Hier ist die Witterung in den kommenden Wochen entscheidend, insbesondere wie schnell der Boden wieder auftrocknet."

Derzeit keine Zuckerrübenernte

Die Wettersituation lässt derzeit keine Zuckerrübenernte zu. "Deshalb wird der ursprünglich für diese Woche geplante Start der Zuckerrübenkampagne um mindestens eine Woche verschoben", hieß es gestern vom Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana. Bei der sogenannten "Rübenkampagne" verarbeiten die Zuckerfabriken im Herbst und Winter die Rüben zu Zucker.

Um die vom Hochwasser betroffenen Betriebe zu unterstützen, arbeitet das Landwirtschaftsministerium derzeit an Erleichterungen hinsichtlich der Einhaltung von Verpflichtungen und Fristen im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik.

