Die Nerven im MAN-Werk, aber auch in Steyr und Umgebung sind zum Zerreißen gespannt. Die große Frage: Wie haben sich die Mitarbeiter entschieden? Sind sie für oder gegen den Verkauf an die WSA Beteiligungs GmbH des früheren Magna-Chefs Siegfried Wolf? Die letzten der rund 2300 Stimmen wurden in der Nacht auf heute abgegeben. Das Endergebnis wird für heute Vormittag erwartet.