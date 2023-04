Millionenpleite bei Steyrer Baufirma

Betroffen sind 63 Beschäftigte und über 200 Gläubiger, wie Alpenländischer Kreditorenverband, KSV1870 und Creditreform am Mittwoch berichteten. Aktiva von knapp 300.000 Euro stehen demnach Passiva in der Höhe von 9,2 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, Gläubigern wurde eine Quote von 20 Prozent angeboten.

Beim Landesgericht Steyr wurde auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren eröffnet. Hintergrund sei demnach, dass aufgrund der wirtschaftlichen Pandemie-Folgen eine für die Errichtung eines Schauraums nötige Aufstockung des Kreditrahmens nicht gewährt worden sei. Zudem sei Hochrieser als Subunternehmen für Baufirmen unter dem Vorwand von Gewährleistungsmängeln die Zahlung verweigert worden. Das habe zur Zahlungsunfähigkeit geführt.

