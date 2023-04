Hochreiters Kritik: "Dann sind Leute und Firmen weg"

Österreich sei mit seiner KI-Strategie "ein Entwicklungsland" und auf dem Niveau von Uganda und Mexiko, so Hochreiter, dessen entwickelte "Long Short-Term Memory (LSTM)"-Technik sich in jedem Handy findet. Andere Länder seien deutlich voraus. Die Folge daraus? "Auf mittlere und lange Sicht gesehen sind Leute und Firmen aus Österreich weg", sagt Hochreiter. Chancen würden versäumt. Er sitze in Linz "auf etwas Genialem, aber ich habe nicht das Geld, es zu machen". Aufbauend auf LSTM könne man