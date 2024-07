Der 60-Jährige wird am 1. Oktober Allein-Geschäftsführer der gemeinnützigen GSWB in Salzburg, die dem Land und der Stadt gehört. Er hatte sich dort schon einmal vor einigen Jahren beworben, nun kam er zum Zug. Die Eigentümer teilten am Montag mit, dass er sich im Bewerbungsverfahren durchgesetzt habe.