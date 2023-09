Hochkarätige Diskussion bei der Ars Electronica

Von 10 bis 12 Uhr geht es am Gelände der PostCity darum, wie Sprachmodelle – wie sie etwa von Chatbots wie ChatGPT verwendet werden – zu ihren Daten kommen und funktionieren. Wie künstliche Intelligenz die Demokratie stärken kann, wird von 14 bis 17 Uhr erörtert. Beteiligt ist unter anderem Deb Roy, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston.

Hier können Sie sich für die Workshops anmelden:

Der Frage, ob die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft hat, geht Clemens Pig, Chefredakteur der Austria Presse Agentur (APA), in seinem neu erschienenen Buch "Democracy Dies in Darkness" nach. Ab 16 Uhr laden die OÖN gemeinsam mit der Kepler-Uni zur Buchvorstellung und anschließender Podiumsdiskussion mit dem Autor sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein. Chefredakteurin Susanne Dickstein und JKU-Rektor Meinhard Lukas moderieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.