Historischer Absturz des ATX: minus 13,65 Prozent

Der gestrige Donnerstag war für die Finanzmärkte eine Katastrophe. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage brachen die Kurse ein. Davor hatte US-Präsident Donald Trump einen Einreisestopp über alle Europäer (mit Ausnahme der gesund aussehenden Briten) verhängt, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Corona zur Pandemie erklärt.

Nach der Eröffnung der Wall Street wurde der Handel wieder für einige Minuten ausgesetzt, weil die Kurse so stark zurückgingen. Die ohnehin schwachen europäischen Börsen folgten mit ebenso dramatischen Einbußen. Der Wiener Börseindex erlebte einen historischen Absturz. Der Leitindex der meistgehandelten Aktien verlor 13,65 Prozent. Werte wie voestalpine, FACC oder OMV verloren zwischen 15 und 20 Prozent.

Am frühen Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer März-Sitzung die Zinsen bei 0,0 Prozent belassen. Die Negativzinsen von 0,5 Prozent, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, blieben allerdings auch unverändert.

Damit habe die EZB signalisiert, dass der Boden bei den Zinsen erreicht sei, sagten Analysten danach.

Allerdings beließ es die EZB nicht dabei. Sie wird um weitere 120 Milliarden Euro Anleihen kaufen und pumpt damit noch mehr Geld in den Markt, um die Banken und Unternehmen liquide zu halten. Die Gelddruck-Maßnahme war allgemein erwartet worden.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde bezeichnete Corona als "großen wirtschaftlichen Schock". Die EZB sei grundsätzlich bereit für weitere Maßnahmen, auch Zinssenkungen, sagte Lagarde.

Die EZB senkte die Wachstumsprognose für den Euroraum für das Jahr 2020 von 1,1 auf 0,8 Prozent.

Auch die US-Notenbank Fed reagiert auf die Probleme und weitet den Ankauf von Wertpapieren über Geldmarktpapiere hinaus aus, um Geld in den Markt zu pumpen.

Was bedeutet das mittelfristig? An dieser Frage beißen sich auch die renommierten Ökonomen die Zähne aus. "Die Ökonomie endet momentan ein bisschen, weil die Coronafolgen nicht absehbar sind", sagt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria. Klar sei mittlerweile, dass der Euroraum im ersten Halbjahr in eine Rezession schlittere (zwei Quartale hintereinander negativ). Ob auch Österreich technisch gesehen Richtung Rezession gehe, sei noch nicht sicher, weil der Beginn des Jahres noch sehr gut war.

Ein Hoffnungsschimmer

Bruckbauer sieht aber auch einen Hoffnungsschimmer. "Wenn die Zahlen aus China stimmen und die rigorosen Maßnahmen der Regierung umgesetzt werden, könnte es im Mai eine Entspannung geben. Im dritten Quartal könnte es eine Erholung geben, in der die Wirtschaft einen großen Teil der Verluste wieder wettmacht", sagt Bruckbauer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Entwicklung auf den Aktienmärkten sieht Bruckbauer relativ gelassen: "Wir haben zu Jahresbeginn mit einer Korrektur um 15 bis 20 Prozent gerechnet. Die kam etwas früher als erwartet." Einen Bärenmarkt mit langfristig niedrigen Kursen erwarte er allerdings nicht. "Europa sollte sich wieder erholen." (dm)

