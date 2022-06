Keine drei Kilometer liegen die zwei Papierfabriken Steyrermühl und Laakirchen voneinander entfernt am Ufer der Traun. Künftig werden sie – erstmals in der Geschichte, bis auf eine kurze Episode in den 1970ern – denselben Eigentümer haben: den österreichischen Zellstoff- und Papierproduzenten Heinzel mit Werken in Pöls (Steiermark), Raubling (Bayern) und Estland. Seit 2013 gehört die Wellpappe-Produktion in Laakirchen zum Konzern.