Bereits im Frühjahr hatte sie mit einem Video auf die schwierige Situation der Händler aufmerksam gemacht. Jetzt hat sich Christine Rührlinger unter dem Titel „Schöne Bescherung“ mit einem offenen, siebenseitigen Brief an den Bundeskanzler und die Bundesregierung gewandt und erneut ihrem Ärger Luft gemacht: Was derzeit an Konzeptlosigkeit und Sprunghaftigkeit abgeliefert werde, mache es ihr als Unternehmerin extrem schwer, die Zukunft ihres Unternehmens zu planen, schreibt