Hilfe für Würstlstände

Die im Rahmen des Corona-Gastropakets im Mai beschlossene Erhöhung der Ausgabenpauschalierung von 255.000 auf 400.000 Euro Jahresumsatz galt bisher nur für Betriebe mit mehr als zehn Sitzplätzen. Diese Regel wurde jetzt gestrichen. "Der Wegfall der Sitzplatzbeschränkung hilft vor allem den kleineren Betrieben", so der Finanzminister in einer Aussendung. In Österreich würden rund 800 Imbissstände ohne Sitzplätze von der Steuervereinfachung profitieren. Diese ausgeweitete Pauschalierung soll dauerhaft gelten, hieß es in der Aussendung.

