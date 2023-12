Heute ist der Tag der Signa-Gläubiger, Schweizer Bank drohen große Ausfälle

Das Signa-Logo am Firmensitz in Wien

Heute, Dienstag, um 13 Uhr ist es so weit. Die Gläubigerversammlung der insolventen Signa Holding findet statt. Gläubigervertreter hoffen auf wertvolle Informationen, wie es im Sanierungsverfahren weitergeht.

Das Handelsgericht Wien hat nun auch einen Gläubigerausschuss eingerichtet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag mit. Zuvor hatten die Gläubigerschutzverbände für einen solchen Ausschuss plädiert, da damit viele Unklarheiten zu Passiva, Sanierungsplan und nächsten Schritten leichter geklärt werden könnten.

Transparenz schaffen

Die Einrichtung des Ausschusses ist aus Sicht des AKV "notwendig und zweckmäßig". Die intransparenten Strukturen der Signa-Gruppe müssten im Hinblick auf die beabsichtigte Sanierung innerhalb von nur 90 Tagen so rasch wie möglich aufgearbeitet werden. Nur so könne man sich einen Überblick verschaffen und über die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des von Signa angebotenen Sanierungsplans entscheiden.

Bei Anmeldung der Insolvenz hat die Signa Holding Passiva in Höhe von rund fünf Milliarden Euro ausgewiesen. Das Unternehmen bietet eine Sanierungsquote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren an. Bisher wurden Forderungen in Höhe von 1,13 Milliarden Euro angemeldet.

Die Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren wird der Signa nicht entzogen, "da diese für die Gläubiger derzeit keinen Nachteil darstellt", schreibt der AKV in einer Vorabinformation zur Gläubigerversammlung. Die Zusammenarbeit mit der Schuldnerin laufe problemlos, es würden alle nötigen Informationen zur Verfügung gestellt. Nach der Schließung nicht erforderlicher Teilbetriebe der Signa Holding sind von 42 Dienstnehmern noch acht tätig.

Die Signa-Pleite könnte die Schweizer Privatbank Julius Bär deutlich mehr Geld kosten als der Vermögensverwalter bisher dafür vorgesorgt hat. "Wir haben unsere Erwartung für Kreditverluste auf 400 Millionen Franken erhöht", sagte der Analyst Michael Klien von der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Eine Sprecherin von Julius Bär lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Die Bank hatte im November eine Wertberichtigung in Höhe von rund 70 Millionen auf sein Kreditportfolio angekündigt und kurz darauf ein Kreditrisiko von 606 Millionen Franken bei einer nicht genannten Unternehmensgruppe eingeräumt. Insidern zufolge handelt es sich um Signa.

Das Julius-Bär Logo in Zürich Bild: MICHAEL BUHOLZER (X90139)

Die Immobilienkredite seien mit mehreren Paketen bestehend aus Gewerbe- und Luxuseinzelhandelsimmobilien besichert, so Julius Bär im November. Das Engagement werde "langfristig restrukturiert".

Julius Bär gehört zu den größten Kreditgebern der Immobiliengruppe des Tiroler Investors Rene Benko. Rund 120 Banken sollen Signa Geld geliehen haben.

