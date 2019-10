Heute großer Immo-Tag bei den OÖN

Titel der Veranstaltung: "Wie wohnt Oberösterreich?" Für Informationen und Einzelgespräche stehen bis 18 Uhr ein Dutzend Notare bei einem "öffentlichen Notariat" zur Verfügung.

Video: Diese Themen werden beim Immo-Tag der OÖNachrichten behandelt.

Viele Bauherren lassen Wohnbauförderung liegen

Die Wohnbauförderung verliert in Österreich an Bedeutung: 2018 betrugen die Förderausgaben 2,07 Milliarden Euro. Sie lagen damit rund 18 Prozentpunkte unter dem Zehnjahresschnitt. Das geht aus der aktuellen Wohnbauförderungsstatistik hervor. Am deutlichsten war der Rückgang binnen Jahresfrist in Salzburg und im Burgenland mit jeweils rund zehn Prozentpunkten. In Oberösterreich waren es drei Prozentpunkte. Die Wohnbauförderung war 20 Jahre lang weitgehend konstant. Ihren Höhepunkt erreichte sie 2010 mit rund drei Milliarden Euro.

Seit 2014 geht der Trend in die andere Richtung. Wohnungsforscher Wolfgang Amann sprach gestern von einem langjährigen Trend des „Auseinanderdriftens von Wohnbauförderung und Wohnungsproduktion“. 2018 wurden weniger als 30 Prozent aller Einfamilienhäuser mit Wohnbauförderung errichtet.

Der Rückgang betrifft sämtliche Bereiche der Wohnbauförderung: Die Sanierungsförderung etwa lag um 24 Prozentpunkte unter dem Zehnjahresschnitt. Bei der Eigenheimförderung waren es 22, bei der Neubauförderung 16 Prozentpunkte.

Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbandes Stein- und keramische Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WK), kritisierte die Entwicklung gestern: In den 1990er-Jahren seien noch rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für wohnungspolitische Maßnahmen ausgegeben worden. „2018 lagen wir bei unter 0,5 Prozent“, sagte Pfeiler.

Damit liege Österreich im Europavergleich im unteren Drittel. „Die Wohnbauförderung als umwelt-, wirtschafts- und ordnungspolitisches Lenkungsinstrument noch weiter auszuhöhlen, wäre grob fahrlässig.“ Die Experten kritisierten auch, dass die Sanierung mit einem Fördervolumen von 490 Millionen Euro an Stellenwert verliere: Die Sanierungsrate liege bei 0,7 Prozent.

Mehr freifinanziertes Bauen

Insgesamt wurde 2018 der Bau von rund 18.400 Eigenheimen bewilligt – der höchste Wert seit den frühen 1980er-Jahren. Inklusive mehrgeschoßigem Wohnbau sowie Zu- und Ausbauten hat es im Vorjahr rund 70.000 Baubewilligungen gegeben. 18.000 davon waren Eigentumswohnungen, 2017 waren es noch 28.000. Auf dem Vormarsch befinden sich mit 19.000 Einheiten die Mietwohnungen. Immer mehr Bauten entstehen im freifinanzierten Bereich. Der Höhepunkt bei den Bewilligungen wurde 2017 mit 81.000 Einheiten erreicht.

Laut Wirtschaftskammer liegt der Neubaubedarf jährlich bei 55.000 Wohneinheiten. In Wien übersteige der Neubau bereits den geschätzten Bedarf.

Das Publikum der heutigen Veranstaltung erwarten zwei Talkrunden mit Experten. Die Themen lauten "Leistbares Wohnen und Stadtentwicklung" (ab 14.30 Uhr) und "Immobilien schenken, erben, übergeben, kaufen und verkaufen" (15.45 Uhr). Der Eintritt ist frei.