Heute fällt der Startschuss zum 21. OÖN-Börsespiel

Reges Treiben an der Wall Street, auch beim Börsespiel wird es in den nächsten Wochen spannend.

Heute ist es so weit: Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich geht in seine 21. Auflage. Sie können sich jederzeit auf oon-boersespiel.at anmelden.

Wie funktioniert Wertpapierhandel? Wann sollte man eine Aktie kaufen bzw. verkaufen? Welche Rolle spielen Politik und Notenbanken? Beim Börsespiel können sich die Teilnehmer mit Fragen wie diesen auseinandersetzen. Dabei lernen sie die Welt der internationalen Finanzmärkte kennen und verstehen und haben gleichzeitig die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro. Wer bis zum Schluss am 22. März durch schlauen und vorausschauenden An- und Verkauf von Wertpapieren den höchsten Gewinn erzielt hat, kann sich Sieger oder Siegerin des Börsespiels nennen.

Hauptpreis ist ein neuer Citroen C3 Bild: RLB OÖ

Der Hauptpreis ist ein neuer Citroen C3, zur Verfügung gestellt von der Autowelt Linz und der Kepler-Fonds KAG. Der Zweitplatzierte bekommt Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate, der Drittplatzierte Fonds-Gutscheine von Schroders und Karten für die Konzertreihe "Klassik am Dom", der Viertplatzierte einen Urlaub in Österreich von der Reisewelt und der Fünftplatzierte Einkaufsgutscheine von City Shopping Linz.

Auch heuer gibt es eigene Wertungen für Schüler und Schulklassen. Hier kann man ein E-Mountainbike, einen E-Scooter und eine Apple Watch sowie Karten für ein Heimspiel des LASK in der Raiffeisen Arena, einen School Jump im Jump Dome Linz und eine private Kinovorstellung bei Star Movie gewinnen. Bei der "Regionen-Rallye" werden die besten Börsespieler aus sechs oberösterreichischen Regionen prämiert. Auf die jeweiligen Regionen-Gewinner warten Fonds-Gutscheine der Kepler-Fonds KAG.

