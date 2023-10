Wo viel Rohmilchkäse produziert wird, darf kein Silofutter (Silage), sondern muss Heu an die Milchkühe verfüttert werden. Deshalb hat sich im Grenzraum Oberösterreich-Salzburg ein Kompetenzzentrum für Heutrocknung entwickelt, mit den Firmen HSR in Lengau und Lasco in Pöndorf.