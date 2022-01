Heuer werden mehr kleine Firmen und Private Insolvenz anmelden

"Es war ein Paradoxon der Pandemie. In Zeiten der Wirtschaftskrise ist die Zahl der Insolvenzen deutlich gesunken", sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform. Seit dem Sommer komme es aber wieder zu einer Art Normalisierung. Die Zahl der Pleiten steigt wieder.

3076 Unternehmen meldeten im Vorjahr Insolvenz an, um 30 weniger als im Jahr 2020. Knapp 1000 wurden mangels Vermögens abgewiesen. In Oberösterreich sank die Zahl von 295 auf 262. In einzelnen Bezirken wie Rohrbach und Perg gab es praktisch kaum noch Firmenpleiten. Zum Vergleich: in den Jahren vor der Pandemie mussten im Durchschnitt rund 5500 Firmen zum Insolvenzgericht. Seit dem Sommer zeichne sich ab, dass man sich dieser Zahl im Jahr 2022 wieder annähern dürfte. Das bestätige auch eine Berechnung der Technischen Universität Wien.

Vor allem Kleine betroffen

Die Experten von Creditreform erwarten, dass vor allem kleine Unternehmen als erste von der größeren Pleitegefahr betroffen sein werden. Diese Gefahr werde nicht nur durch die Folgen der Pandemie wie Unsicherheit in der Planung verstärkt, sondern auch durch gerissene Lieferketten und den Fachkräftemangel. Größere Unternehmen würden dadurch nicht sofort in Schieflage kommen. Das bestätigt auch die Einschätzung der Banken, die zwar von einer Zunahme der Insolvenzen sprechen, aber in absehbarer Zeit keine größere Zahl an Großpleiten erwarten.

Möglich ist, dass Oberösterreich nicht ganz so stark von einer Zunahme der Pleiten betroffen sein wird. Denn vor allem Tourismusbetriebe seien insolvenzgefährdet, wenn die Unsicherheit wegen Corona anhalte. Und Oberösterreich hat vergleichsweise wenige Tourismusbetriebe.

Eine Zunahme werde es auch bei den Privatinsolvenzen geben. Nach der Änderung des Privatinsolvenzrechts mit der Möglichkeit, bereits nach drei Jahren schuldenfrei zu sein, meldeten doch einige Leute nach dem 15. Juli privat Insolvenz an. Österreichweit gab es im Vorjahr 7657 Schuldenregulierungsverfahren für Private (ein Rückgang um vier Prozent), davon knapp 1000 in Oberöstererich.

Für das heurige Jahr rechnet Weinhofer mit rund 9000 Verfahren. "Die Preissteigerungen treffen ärmere Schichten am härtesten. Die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit steigt entsprechend", sagt Weinhofer.