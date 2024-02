Heuer werden in Oberösterreich 30 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt

4700 Wohnungen haben die gewerblichen und gemeinnützigen Bauträger in Oberösterreich im Jahr 2023 fertiggestellt. Heuer werden es nur 3300 sein, also um 30 Prozent weniger. Das geht aus der jährlichen Studie der Bauträgerdatenbank Exploreal für die Wirtschaftskammer Oberösterreich hervor. Lesen Sie auch: Wifo-Experte: "Rasche Entspannung am Bausektor ist nicht in Sicht" Die Rückgänge gehen vor allem auf die gewerblichen Bauträger und die Eigentumswohnungen zurück, wo zuletzt die