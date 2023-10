Heuer weniger Geschenke unterm Christbaum?

Die allgemeine Kaufzurückhaltung wird auch das diesjährige Weihnachtsgeschäft ziemlich belasten. Das ergab ein erstes Stimmungsbild zum Weihnachtsgeschäft 2023, das die Handelsexperten Ernst Gittenberger und Christoph Teller vom Institut für Handel an der Johannes Kepler Universität Linz in einer Onlinebefragung unter 1054 Konsumenten zeichneten.

44 Prozent der Konsumenten möchten bzw. müssen heuer bei ihren Geschenkeausgaben sparen, hat die Befragung ergeben. 50 Prozent planen gleich viel wie im Vorjahr auszugeben, sechs Prozent wollen ihre Ausgaben sogar erhöhen.

Je geringer das Haushaltseinkommen, desto eher müssen die Menschen bei Weihnachtspräsenten sparen. Während drei Viertel der Haushalte mit einem monatlichen Netto-Einkommen bis 1000 Euro bei Geschenken heuer weniger ausgeben werden, trifft dies bei wohlhabenderen Haushalten mit einem Monatsbudget über 5000 Euro auf ein Viertel zu.

Handel in der Zwickmühle

Die Händler beobachten seit Monaten, dass die verkauften Mengen im Einzelhandel sinken. Das Gleiche fürchten sie für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft, das für etliche Branchen den Zeitraum mit den stärksten Umsätzen bedeutet.

Wenn Umsatzzuwächse zu verzeichnen sind, seien diese häufig rein auf gestiegene Preis zurückzuführen, nicht auf höhere Stückzahlen. Das könnte, so Teller und Gittenberger, heuer zur "paradoxen Situation" führen, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft wie in den Vorjahren steigen, die verkaufte Menge an Weihnachtsware jedoch sinkt. Weil die Kosten für die Händler durch die Preiserhöhungen nicht zur Gänze abgefangen werden können, drohe das in der Folge die Gewinne der Händler aufzufressen. Das sei die Zwickmühle, in der sich der Einzelhandel in Österreich derzeit befinde.

Geschenke sind anders

Dennoch sei jetzt im Oktober nicht aller Tage Abend. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, so die Handelsexperten, dass Krisen – zuerst Covid-19, dann Teuerung – dem Weihnachtsgeschäft kaum was anhaben können. Bereits 30 Prozent der Österreicher freuen sich laut der aktuellen Studie auf die Weihnachtsgeschenkeeinkäufe – ein paar Prozent haben damit sogar schon vor Oktober begonnen. Bei Geschenken halten häufig Emotionen das Geldbörsel offen, auch wenn in 60 Prozent der Haushalte aufgrund hoher Preissteigerungen weniger Geld für Einkäufe im Einzelhandel zur Verfügung steht als noch vor drei Monaten.

