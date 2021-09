Wenn der Gong ertönt, der das Ende des Wettkampfes markiert, ist da erst einmal nur große Freude und jede Menge Erleichterung: Die Teilnehmer an den Berufseuropameisterschaften "Euroskills" fallen ihren Trainern um den Hals – frenetisch bejubelt von einer Fanschar und einem rot-weiß-roten Fahnenmeer. Ein fröhlicher Schlachtgesang, eine Mischung aus "Immer wieder Österreich" und "We are the Champions" schallt durch die Hallen in Premstätten südlich von Graz.