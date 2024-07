Herr über 100 Fabriken auf der ganzen Welt

Paul Baldassari hat zwei Büros. Eines befindet sich in der Nähe des Wiener Flughafens, das andere in einer der beiden Firmenzentralen seines Arbeitgebers – in Austin (Texas). Er ist einer der ganz wenigen Österreicher, der es in das Führungsteam eines an der Technologiebörse NASDAQ notierten internationalen Konzerns geschafft hat.