Henkel erwartet weiteres Wachstum und kauft Aktien zurück

Im Jahresverlauf dürfte sich das Wachstum beschleunigen. Hintergrund sind den Angaben zufolge ein schwieriges industrielles Umfeld sowie eine gedämpfte Marktstimmung bei Konsumenten in einigen Märkten, insbesondere in Nordamerika. Der Umsatz soll 2025 aus eigener Kraft um 1,5 bis 3,5 Prozent wachsen. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten haben hier bereits ein Plus von 3,0 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte Umsatzrendite soll 14,0 bis 15,5 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten 14,8 Prozent.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um 0,3 Prozent auf 21,6 Mrd. Euro. Organisch lag das Wachstum bei 2,6 Prozent, wobei sich das Wachstum im vierten Quartal mit 1,1 Prozent abschwächte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um knapp 21 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro zu, die entsprechende Rendite verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent. Unter dem Strich verdiente Henkel mit 2 Mrd. Euro gut die Hälfte mehr als im Vorjahr. Aktionäre sollen eine um 10,3 Prozent höhere Dividende von 2,04 Euro je Vorzugsaktie erhalten.

Henkel will für bis zu eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen

Profitieren sollen die Aktionäre auch von einem Aktienrückkauf. Der Vorstand habe die Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms in einem Gesamtwert von bis zu einer Milliarde Euro beschlossen, teilte Henkel mit. Damit sollten Henkel-Vorzugsaktien in einem Gesamtwert von bis zu 800 Mio. Euro und Stammaktien in einem Gesamtwert von bis zu 200 Mio. Euro zurückgekauft werden.

Dies entspreche auf Basis der aktuellen Börsenkurse einem Anteil von rund 2,7 Prozent des Grundkapitals. Das Programm werde voraussichtlich im Verlauf des Monats April 2025 beginnen. Henkel-Aktien hinkten in den vergangenen Jahren dem DAX deutlich hinterher. Das Unternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 36 Mrd. Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper