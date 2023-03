hello again will bald 1000 Unternehmen vernetzen

Franz Tretter, Gründer und Geschäftsführer von hello again

Individuell zugeschnittene Apps, die Unternehmen per Smartphone ihren Kunden anbieten können: Mit diesem Konzept hat sich hello again seit der Gründung 2017 einen Namen gemacht. Nun wagt die Leondinger Firma den nächsten Schritt und expandiert außerhalb des deutschsprachigen Raums. "Wir wollen bald 1000 Kunden haben, wenn nicht heuer, dann spätestens nächstes Jahr", sagt Firmengründer und -geschäftsführer Franz Tretter. Der Start-up-Phase sei hello again entwachsen, nun sei man ein Scale-up