Heizungsindustrie: "So ein Jahr hatten wir noch nie"

Zum Auftakt der Fachmesse als Teil der Energiesparmesse in Wels gaben Branchenvertreter gestern einen Überblick über die Situation auf dem österreichischen Heizungsmarkt: Klare Gewinner sind Wärmepumpen und Pelletheizungen, während die Zahl der verkauften Gasheizungen stark zurückgegangen ist.

Das geht aus den Marktzahlen der Mitglieder der Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) für 2022 hervor. Demnach war die Wärmepumpe mit 50.100 verkauften Anlagen und einem Plus von 62 Prozent zu 2022 Favorit bei den Kunden. Noch stärker der Zuwachs bei Pelletheizungen: Hier wurden 28.600 Stück verkauft, um 116 Prozent mehr.

Verlierer war die Gasheizung: Mit 31.500 Stück wurden um 33 Prozent weniger als im Jahr zuvor verkauft.

Nach den Lieferproblemen des vergangenen Jahres gehe er heuer von Verbesserungen aus, sagt Helmut Weinwurm, Vorsitzender der VÖK und Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch AG. " Ich erwarte ein wirtschaftlich gutes Jahr", sagt Weinwurm.

10.000 Installateure bis 2040

Auch Michael Holter, Geschäftsführer des gleichnamigen Sanitär- und Heizungsgroßhändlers aus Wels, geht heuer von einer besseren Liefersituation aus. "Die Auftragslage ist bis in den Herbst hinein schon sehr gut. Verfügbarkeit und Teuerung haben sich wesentlich gebessert", sagt er.

Darauf hofft auch Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker: "Eine Dynamik wie im Jahr 2022 hatten wir noch nie. Einerseits waren die Auftragsbücher voll", sagt er, andererseits haben die Lieferschwierigkeiten die Unternehmen auch vor wirtschaftliche Probleme gestellt: "Oft mussten wir Baustellen für Monate unterbrechen, weil wir auf Teile warten mussten. Dadurch haben sich auch die Zahlungsflüsse und die Auszahlung von Förderungen häufig verzögert", sagt Denk. Zudem brauche es mehr Fachkräfte: "Seit dem Tiefststand im Jahr 2016 ist die Zahl der Beschäftigten wieder gestiegen, bis 2030 brauchen wir 5000 Fachkräfte und bis 2040 10.000. Das ist wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende", sagt Denk.

Heiß diskutiert wird in der Heizungsbranche das Erneuerbare-Gase-Gesetz, für das die Bundesregierung Mitte Februar einen Entwurf in Begutachtung geschickt hat. Dieses sieht den Ausbau der Produktion von Biogas – etwa Methan, das aus landwirtschaftlichen Abfallstoffen gewonnen wird – in Österreich von derzeit 0,14 bis 2030 auf 7,5 Terawattstunden vor. Denk fordert hier mehr Tempo und kritisiert die Pläne der Regierung, wonach künftig Gebäude durch zentrale Anlagen statt dezentrale Systeme in einzelnen Wohnungen beheizt werden sollen. "Das würde nicht nur exorbitante Kosten bedeuten, sondern auch erhöhte Wärmeverluste durch lange Leitungen bedeuten. Das wäre der falsche Weg", sagt Denk.

Auftakt zur Fachmesse in Wels

Gestern begann in Wels die Energiesparmesse als Fachmesse, von Freitag bis Sonntag ist sie der Öffentlichkeit zugänglich. Messe-Wels-Geschäftsführer Robert Schneider rechnet an den fünf Messetagen mit rund 70.000 Besuchern. „Zahlreiche Fragen beschäftigen die Menschen derzeit zum Thema Heizen – die Antworten gibt es in unseren Messehallen“, sagte Schneider zur Eröffnung. Unter den 350 Ausstellern befinden sich Unternehmen aus den Bereichen Bauen, Heizen und Energiesparen, außerdem sind zahlreiche Beratungseinrichtungen wie der Energiesparverband vertreten.

Die OÖN verlosen anlässlich der Energiesparmesse zahlreiche Preise. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel drei Ochsner-Wärmepumpengutscheine im Wert von 4000 Euro.

