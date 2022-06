Die Heinzel Group, die in Pöls, Laakirchen und Raubling Papier herstellt, hat mit UPM einen Kaufvertrag für die Übernahme von UPM Kymmene Austria und ihrer Tochterfirma in Steyrermühl abgeschlossen. Firmenchef Sebastian Heinzel möchte aus Laakirchen und Steyrermühl ein Zentrum für nachhaltige Verpackung und erneuerbare Energien machen. Die Umstellung soll mit 1. Jänner 2024 erfolgen. Bis dahin soll auch klar sein, ob und wie die zweite Papieremaschine reaktiviert wird, die 2017 stillgelegt worden ist. Die Unternehmensübernahme betrifft 400 Beschäftigte in Steyrermühl.

An vier Standorten in Europa werden Marktzellstoff, Verpacfkung- und Magazinpapiere produzier. Die Gruppe handelt weltweit mit Zellstoff, Altpapier, Papier und Verpackungspapier.