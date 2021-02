Eine verordnete Betriebsunterbrechung in Mexiko, monatelanger Stillstand und Verkaufsverbote in Südafrika, der Einbruch des Tourismus in Urlaubsländern wie Thailand, die Absage der Fußball-Europameisterschaft: Der niederländische Heineken-Konzern, zu dem Österreichs Branchenriese Brau Union gehört, hat ein "noch nie da gewesenes Jahr des Umbruchs" erlebt, sagte Firmenchef Dolf von den Brink gestern bei der Präsentation des Jahresergebnisses.