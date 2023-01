Heimisches Wild beliebt wie nie, Importe sinken

"Die Nachfrage nach Wildfleisch geht seit Jahren nach oben", sagt Axel Obermayer, Marketingleiter bei einem der größten Wild-Großhändler Österreichs, Kröswang in Grieskirchen. In der Wildsaison von September bis Dezember 2022 hat das Unternehmen 250 Tonnen Wildfleisch in Österreich und Süddeutschland verkauft – und der Absatz dürfte – auch außerhalb der Wildsaison – weiter in die Höhe gehen, erwartet er.