Heimisches Start-up um 250 Millionen Euro verkauft

Es ist einer der wenigen ganz großen Verkäufe eines Start ups, die in Österreich in dieser Dimension gelingen. Das 2013 gegründete has·to·be erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 9,5 Millionen Euro Umsatz und geht nun zu einem Wert von 250 Millionen Euro an den Branchenführer ChargePoint. Der Kaufpreis wird sowohl in bar als auch in Aktien bezahlt. Zur Einordnung: Runtastic wurde bei der Übernahme durch Adidas mit 220 Millionen Euro bewertet.

Doch was macht has.to.be, was die US-amerikanische börsennotierte Gruppe so interessiert findet?

Has.to.be Gründer Martin Klässner hat eine ausgefeilte Software entwickelt, die Ladestationen für E-Autos betreibt und vor allem die Abrechnung managt – und zwar länderübergreifend. has.to.be sind die einzigen, die das in allen Ländern Europas können, also über unterschiedliche Währungen und Steuersysteme hinweg können. Sie sind an 40.000 Ladestationen in ganz Europa angebunden. Zudem können sie Zugang zu mehr als 250.000 Ladepunkten im Roaming-Netzwerk anbieten. Mehr als 1000 Kunden nutzen die Software des Unternehmens aus Radstadt, von VW bis Lidl und BP.

Die Amerikaner übernehmen 100 Prozent, das heißt alle anderen verkaufen. Die Gesellschafter sind: VW (die 2019 eingestiegen sind und Kunden bleiben mit ihren ID.3 und ID.4 Plattformen), ebenso Gründer Klässner. Seit 2015 ist der frühere OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss an Bord und hält zwanzig Prozent. Weitere prominente Investoren waren bis jetzt: Etwa der Linzer Paul Achleitner, der Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank ist und der Kärntner Peter Löscher, ehemaliger Siemens-Konzernchef, genauso wie der frühere BASF-Chef Jürgen Hambrecht. Auch Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern ist mit seiner Ehefrau Eveline Steinbauer-Kern über ihre Blue Minds engagiert.

Klässner verspricht sich von der Zusammengehen mit ChargePoint eine „noch höhere Skalierung“, also die weitere große Expansion. Der Vorstandschef von ChargePoint, Pasquale Romano, sagt zur übernahme „Die Investition in den europäischen Markt ist entscheidend für unsere Wachstumsstrategie.