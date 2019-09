Heimischer Modehändler Jones ist pleite

Von der Pleite sind rund 180 Beschäftigte betroffen. Die Passiva belaufen sich laut Creditreform auf 7,5 Millionen Euro - es handle sich um die drittgrößte Insolvenz in diesem Jahr im Einzelhandel, nach Charles Vögele und mister*lady.

Die Ursache für die Insolvenz liegen laut Unternehmensangaben in der Online-Konkurrenz, im Preisverfall und im geänderten Einkaufsverhalten der Konsumenten. Jones wurde 1972 in Wien gegründet und hat sich auf hochwertige Damenmode spezialisiert. Das Unternehmen wird in dritter Generation familiengeführt.

Jones betreibt derzeit 38 Geschäfte in Österreich, hinzu kommen Standorte von 16 Franchisenehmern hierzulande und in Osteuropa. In Oberösterreich gibt es Filialen in Linz (2), Pasching, Steyr, Vöcklabruck und Wels.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Die Finanzierung soll mit Hilfe eines Investors erfolgen. Es gebe bereits intensive Gespräche, heißt es aus dem Unternehmen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Laut KSV1870 sind 198 Gläubiger betroffen.