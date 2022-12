Heimischer Fisch auf dem Tisch

Die Speisefischproduktion in Österreich verzeichnet weiter einen Aufwärtstrend: 2021 wurden rund 5000 Tonnen Forellen, Saiblinge, Karpfen und dergleichen aus den Aquakulturen in den Verkauf gebracht.

Das entspricht laut Statistik Austria einem Plus von neun Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zahl der Erzeuger stieg um drei Prozent auf 542. Züchter berichten von vermehrter Nachfrage bei Filets und Veredeltem wie geräucherten Forellen.

Die mengenmäßig bedeutendsten Fischarten waren Regenbogen- bzw. Lachsforelle (plus 14 Prozent auf 1736 Tonnen), Bachsaibling (plus 11 Prozent auf 685 Tonnen), Karpfen (minus 0,6 Prozent auf 617 Tonnen), Bach- bzw. Seeforelle (plus 4 Prozent auf 503 Tonnen), Afrikanischer Raubwels (minus ein Prozent auf 494 Tonnen), Elsässer Saibling (plus 8 Prozent auf 394 Tonnen) sowie Seesaibling (plus 4,5 Prozent auf 281 Tonnen).

Hauptursache für Produktionseinbußen waren Fressfeinde wie Fischotter, Fischreiher und Kormorane, Wassermangel und Unwetterschäden.

