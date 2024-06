Heimische Unternehmer setzen wieder mehr auf Wachstum - Umfrage

"Vor allem was die künftige Entwicklung des eigenen Betriebs betrifft, sind Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer optimistisch wie schon lange nicht mehr", so die Volksbanken in einer Aussendung.

Demnach legte im Jahresvergleich das Bekenntnis zu Investitionen, Expansion und vor allem Wachstum zwölf Prozentpunkte zu. 40 Prozent der Befragten, der höchste Wert seit fünf Jahren, definieren dies als wichtiges Ziel für die kommenden fünf Jahre, rechnete Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien und Sprecher des Volksbanken-Verbundes vor. Um acht Prozentpunkte gestiegen sei auch der Wille zu Modernisierung und Innovation. 38 Prozent aller Selbstständigen wollten in Zukunft mit einer Qualitätsoffensive punkten.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufwärtstrend in Industrie unterbrochen - Jobabbau beschleunigt

Für die nicht mehr ganz so jungen Unternehmerinnen und Unternehmer rückt das Thema Betriebsübergabe stärker in den Fokus der Zukunftsplanung. 49 Prozent der über 56-Jährigen und 69 Prozent der über 65-Jährigen sehen dieses Thema als wichtiges Handlungsfeld für die kommenden fünf Jahre, so das Umfrageergebnis.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper