Zwei Jahre Corona haben die heimische Start-up-Branche zwar getroffen, aber ihr in erster Linie einen Schub verliehen: Das ist die Kernaussage des gestern, Montag, präsentierten Austrian-Start-up-Monitors, für den rund 530 Beschäftigte in Start-ups befragt wurden. Die Daten werteten das Austrian Institute of Technology, die Wirtschaftsuniversität Wien und der Verband AustrianStartups aus. Nicht berücksichtigt ist in dieser Umfrage der Krieg in der Ukraine .