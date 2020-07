Als weltweit erstes Land hat Südkorea 2019 ein flächendeckendes 5G-Netz in Betrieb genommen. In Europa soll Österreich zu den Vorreitern bei diesem neuen Mobilfunkstandard werden. Dazu bekannten sich gestern die Chefs der heimischen Mobilfunkbetreiber Marcus Grausam (A1), Jan Trionow (Drei) und Andreas Bierwirth (Magenta). Derzeit wird mit 1200 Sendestationen rund ein Viertel der Bevölkerung in Österreich mit dem sogenannten "ultraschnellen" mobilen Breitband versorgt.