Heimische Industrie befürchtet Absturz

Oberösterreichs Industriebetriebe befürchten ein abruptes Ende der Hochkonjunktur. Das ergab eine Umfrage der Industriellenvereinigung (IV) in 91 Unternehmen mit insgesamt 108.500 Beschäftigten im ersten Quartal 2022.

Derzeit haben die meisten Industriebetriebe noch volle Auftragsbücher. Der Saldo aus Positiv- und Negativmeldungen aus der Industrie sei so hoch wie noch nie. Allerdings würden sich die Anzeichen mehren, dass in der Weltwirtschaft ein „Giftcocktail“ gemixt wird und die Zahlne dramatisch ins Negative kippen. In sechs Monaten würde kaum noch ein Betrieb etwas Positives erwarten.

Grund dafür sind die harten von Corona verursachten Lockdowns in China mit den Folgen für die Lieferketten, die hohen Kosten für Energie und Vormaterialien sowie der Arbeitskräftemangel in Österreich würden sich massiv auf Gewinne und Ertragsmöglichkeiten auswirken. Der Krieg in der Ukraine würde dies noch verstärken.

Besonders frühzyklische Branchen, die konjunkturelle Veränderungen früher als andere bemerken, seien für die Situation in sechs Monaten sehr pessimistisch. Das sind Metall-, Papier-, Maschinen- und Fahrzeugindustrie, aber auch die Bauindustrie,also Branchen, die in Oberösterreich stark vertreten sind. „Eine Mittelfristplanung ist unmöglich geworden. Die Betriebe können die Entwicklung der kommenden Monate nur schwer einschätzen und agieren im dichten Nebel“, sagt IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Im Mittelpunkt stehe das tägliche Lieferketten-Management. Hier müsse die Widerstandsfähigkeit gesteigert werden.

Die Industrie sieht dabei auch die heimische Politik in der Pflicht. Die Inflation und die hohen Energiekosten gefährden die Industrie massiv, sagt Haindl-Grutsch. Die Abschaffung der kalten Progression, eine Strompreiskompensation über Steuergutschriften sowie die Senkung der Lohnnebenkosten seien wichtige Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden müssten. „Jetzt muss die Regierung Handlungsfähigkeit beweisen.“