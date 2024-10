Heimische Händler sagen dem CO2-Ausstoß Adieu

Um dem Klimawandel zu begegnen, setzt sich der heimische Lebensmittelhandel große Ziele: Die Top-Team Einkaufsgemeinschaft will bis 2050 Netto Null CO2-Emissionen erreichen. Hintergrund ist der „Green Deal“ der EU, der Klimaneutralität bis 2050 vorsieht.

Hinter Top-Team stehen zu je 50 Prozent die UniGruppe sowie der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet. Laut Top-Team-Geschäftsführer Manuel Hofer ist Vermeiden statt Kompensieren das Ziel: 90 Prozent der CO2-Emissionen sollen vermieden, der Rest kompensiert werden. Die Ziele sind auch in der Unternehmensstrategie festgeschrieben.

Bei Transgourmet werden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt: Unter anderem sind in Wien 26 E-Lkw im Einsatz. Laut Transgourmet-Geschäftsführer Thomas Panholzer entfallen aber rund 95 Prozent der Emissionen des Unternehmens auf die gehandelte Ware und hier wiederum ein Großteil auf deren Herstellung. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, soll daher bei der Produktion angesetzt werden, also etwa bei Fleischproduzenten und Molkereien. Mit diesen will man das Gespräch suchen. Hofer nannte hier etwa die Herkunft von Futtermitteln, Tierwohl-Maßnahmen und vermeidbare Tiertransporte als Beispiel. Top-Team lässt derzeit die Umwelt-Auswirkungen von 40.000 Produkten ausheben. Später werden diese Daten direkt bei den Lieferanten abgefragt. Laut Panholzer werden künftig jene mit kleinem Fußabdruck bevorzugt gelistet werden. Um die Lieferanten ins Boot zu holen, wurde gestern in Linz auch eine Auftaktveranstaltung abgehalten, an der mehr als 200 Lebensmittellieferanten teilnahmen.

Laut Hofer könnten aktive Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die Produzenten künftig auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Bei Großkunden, etwa Hotelketten und Catering-Unternehmen, würden bereits verstärkt Lieferanten, die sich zum Umweltschutz bekennen, zum Zug kommen. Die Nachfrage sei da: Neben den Preiseinstiegs- würde derzeit vor allem ein Plus bei den Bioprodukten verzeichnet.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

