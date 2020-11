Heimische Gastronomen "kochen" nach umstrittener Ansage des Wirtesprechers

Große Aufregung in seiner Zunft hat gestern Österreichs Wirtesprecher Mario Pulker ausgelöst: Er sprach sich in einer Tageszeitung dafür aus, die Wirtshäuser bis Ende Jänner geschlossen zu halten – und die Unternehmen dafür entsprechend zu entschädigen. Bei den OÖN haben sich Gastronomen gemeldet, die das scharf verurteilen: "Wenn wir drei Monate zusperren, brauchen wir nicht wieder aufzusperren, weil die Gäste nicht mehr kommen."

Der Bundessprecher des Tourismus und Wirt im Linzer Promenadenhof, Robert Seeber, sagt zur Aussage "seines" Funktionärs: "Was Pulker zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass wir auf jeden Fall einen dritten Lockdown im Winter verhindern wollen. Ein verfrühtes Aufsperren, das zu einem nochmaligen Zusperren in der Wintersaison führte, wäre eine Katastrophe." Auch er höre von Hoteliers, die lieber später aufsperren würden, aber dafür die Saison bis Ostern durchziehen könnten.

"Die Infektionszahlen müssen entscheidend sinken. Ein Aufsperren um des Aufsperrens willen greift zu kurz", so der oberste Tourismusfunktionär. "Das wäre betriebs- und volkswirtschaftlich ein Wahnsinn, wenn wir in einem Monat wieder zusperren müssten. Was wir brauchen, ist Planungssicherheit."

Die lange Wintersperre sei nicht die Idee von vielen Wirten, sagt dazu auch Franz Pernkopf vom Ganzjahresbetrieb Hotel Grünberg in Gmunden. "Für uns sind die Feiertage keine schlechten Geschäftstage. Die Gäste wollen wieder kommen – sobald es die Voraussetzungen erlauben."

Ähnlich argumentiert Oberösterreichs Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger aus Ansfelden: "Es liegt in unserer DNA aufzusperren, und zwar möglichst bald." Die Situation sei aber schwierig, auch durch das Ausbleiben ausländischer Gäste: "Der Umsatz deckt die Kosten nicht." Es dauere einige Wochen, um wieder Schwung aufzunehmen.

Pulkers Ansage findet aber auch Zustimmung: "Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, niemand kommt", sagt Stefan Schneebauer, Stiegenwirt in Schärding. Der Umsatzersatz in Höhe von 80 Prozent sei die erste wirkliche Hilfe, "unkompliziert und auch binnen weniger Tage überwiesen".

Nachgefragt

"Wir wollen aufsperren, aber wir brauchen Planungssicherheit. Aufsperren vor dem Hintergrund der Gefahr eines dritten Lockdowns im Jänner wäre eine Katastrophe. " – Robert Seeber, Obmann Sparte Tourismus WK Österreich

"Es liegt in unserer DNA, dass wir so rasch wie möglich aufsperren. Wirtschaftlich bleibt es schwierig, auch durch das Ausbleiben der Urlauber: Der Umsatz deckt die Kosten nicht." – Thomas Mayr-Stockinger, Oberösterreichs Wirtesprecher

"Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, keiner kommt. Aufsperren ergibt keinen Sinn. Der Umsatzersatz war das Erste, das uns wirklich geholfen hat, 60 Prozent hätten aber ausgereicht." – Stefan Schneebauer, Stiegenwirt Schärding

"Wir sperren sofort auf, sobald wir dürfen, hoffentlich noch vor Weihnachten. Der Abholservice wird sehr gut angenommen, und die Leute werden wieder ins Gasthaus kommen." – Gerlinde Schimpl, Senior-Chefin Kräuterwirt Hirschbach

"Die Lage ist von Betrieb zu Betrieb verschieden. Wir wollen das Aufsperren nicht hinauszögern, die Gäste wollen wieder kommen. Die Feiertage sind für uns gute Geschäftstage." – Franz Pernkopf, Landhotel Grünberg, Gmunden