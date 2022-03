Heimische Banken müssen für Sberbank geradestehen

Das österreichische Sicherheitsnetz der Einlagensicherung muss die rund 35.000 fast ausschließlich deutschen Privatkunden der Sberbank Europe mit Sitz in Wien auffangen. Die Finanzmarktaufsicht Österreich hat der Bank die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt.

Damit sind 913 Millionen Euro der rund eine Milliarde Euro an Kundengeldern der Sberbank Europe durch die Einlagensicherung Austria (ESA) gesichert und müssen binnen zehn Tagen ausbezahlt werden. Das betrifft Kundenguthaben bis zu 100.000 Euro pro Person. Im Durchschnitt lagen pro Kunde also 26.000 Euro auf dem Einlagenkonto.

Die Millionen müssen anteilig von den heimischen Banken aufgebracht werden, in der ESA sind u.a. Bawag, Oberbank, UniCredit Bank Austria. Abschreiben muss die Einlagensicherung das Geld vermutlich jedoch noch nicht: Denn über ein Insolvenzverfahren der Sberbank hofft ESA-Geschäftsführer Stefan Tacke, den Großteil der 913 Millionen Euro zurückzuholen. Die Aufteilung der Last dürfte so aussehen: 40 Prozent trägt die ESA, 36 Prozent oder 273 Millionen Euro Raiffeisen und 24 Prozent oder 219 Millionen Euro die Sparkassen.

Die Sberbank Europe AG ist ein in Österreich konzessioniertes Kreditinstitut im Eigentum der Sberbank of Russia. In Deutschland trat sie nur mit der Handelsmarke "Sberbank Direct" über eine rechtlich unselbstständige Niederlassung auf. Einlagen bei der Sberbank Direct sind somit Einlagen bei der Sberbank Europe in Wien, weshalb – auch groß auf der deutschen Webseite beworben – die österreichische Einlagensicherung greift. Das aktuelle Entschädigungsverfahren wickelt zwar die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken ab, zahlen muss aber nur die österreichische ESA.

120 Geschäftskunden

Auch 120 österreichische Firmenkunden sind von der Zwangslage der staatlich kontrollierten Sberbank betroffen. Sie werden auch von der ESA entschädigt.

Die Sberbank wollte sich wegen der westlichen Sanktionen aus Europa zurückzuziehen. Es war zu Massenabhebungen und somit Liquiditätsproblemen gekommen. Die Töchter in Kroatien und Slowenien wurden an lokale Banken abgetreten.

Die Einlagensicherung kommt gar nicht so selten zum Tragen, doch die Sberbank übertrifft die Fälle der vergangenen Jahre weit: die Pleite der burgenländischen Commerzialbank 2020 mit 465 Millionen Euro, die Autobank mit 105 und die Anglo Austrian AAB 2020 mit 55 Millionen Euro.