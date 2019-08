Heimische Aktien sind auf Talfahrt: "Maximaler Gegenwind für die Voest"

Wenn es in Oberösterreich so etwas wie eine Volksaktie gibt, dann ist das jene der voestalpine. Neben den 25.500 Mitarbeitern des Stahlkonzerns, die 14,8 Prozent der Anteile halten, liegt die Aktie im Depot zahlreicher heimischer Kleinanleger. Für sie waren die vergangenen Monate schmerzhaft: Seit dem Sommer des Vorjahres hat die Aktie 50 Prozent an Wert eingebüßt.

Erstmals seit 2012 lag der Kurs der voestalpine-Aktie diese Woche unter 20 Euro. Der Stahlkonzern mit Sitz in Linz leidet – ebenso wie Thyssen-Krupp und Arcelor-Mittal – unter der lahmenden Autoindustrie. Für Alois Wögerbauer, Geschäftsführer von 3-Banken-Generali, ist dies als Erklärung allein aber zu wenig: "Alles, was nach Auto riecht, ist bei den Anlegern derzeit unten durch. Dazu kommt, dass sie auch von Europa und zyklischen Werten die Finger lassen. Das alles zusammen bringt der voestalpine maximalen Gegenwind." Darüber hinaus kritisiert Wögerbauer aber auch, dass die voestalpine in den vergangenen zwölf Monaten zu optimistisch kommuniziert habe. Der Konzern habe betont, kein Stahl-, sondern ein Technologiekonzern zu sein, jetzt sei diese Geschichte angekratzt.

Auch internationale Analysten wie zum Beispiel jene der Bank of America Merrill Lynch haben ihre Meinung zur voestalpine revidiert: Sie haben das Kursziel gestern, Freitag, auf 17 Euro gesenkt. Die Bewertung wurde von "kaufen" auf "underperform" abgestuft.

Unter dem Ausgabekurs

Ähnlich sieht es beim Flugzeugausstatter FACC mit Sitz in Ried im Innkreis aus. Die Aktie des Innviertler Unternehmens ist kürzlich unter den Ausgabekurs von 9,50 Euro aus dem Jahr 2014 gefallen. Seitens des Unternehmens heißt es, die Entwicklung müsse in einem globalen Kontext betrachtet werden. Neben den Ängsten vor einer drohenden Rezession belasten die Aktie auch die Turbulenzen rund um den Hauptkunden Boeing. Wie berichtet, ist Boeing durch das Debakel rund um die Boeing 737 Max schwer angeschlagen.

"Ein Kurs unter zehn Euro je Aktie ist bei der FACC für mich nicht nachvollziehbar", sagt Wögerbauer. Doch auch hier sieht der Experte eine zu positiv kommunizierte Wachstumsstrategie: "Die Ziele waren mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro zu hoch gesteckt." Bei der FACC selbst verweist man darauf, dass niedrige Kurse immer auch Einstiegsmöglichkeiten böten. Wögerbauer gibt sich dazu aber noch vorsichtig: "Ich würde nicht ausschließen, dass wir voest-alpine und FACC noch billiger sehen werden."

Knapp 40 Prozent hat die Aktie des Braunauer Aluminiumverarbeiters Amag im vergangenen Jahr abgelegt. Dem Konzern, der ebenfalls an die Auto- und Flugzeugindustrie liefert, fehle ein wenig der Treiber für eine positive Entwicklung, sagt Wögerbauer. Auch die Amag ist im Sog der sogenannten zyklischen Werte, die stark von den Rohstoffpreisen abhängig ist.

Gleichauf mit dem ATX

Eine ganz andere Geschichte schreibt die Lenzing AG. Der börsenotierte Faserhersteller konnte sich in dem schwierigen Marktumfeld besser behaupten, wenngleich der Kurs der Aktie seit einem Jahr ebenfalls um 13,5 Prozent gesunken ist. Die Lenzing-Aktie liegt damit gleichauf mit der Entwicklung des Wiener Leitindex ATX.

Der Konzern investiert gerade in die Erweiterung der Produktion. Die Strategie lautet: weg von der Standardviskose hin zu Lyocellfasern, die bessere Margen erzielen. "Wenn ich Aktien kaufen würde, die ich fünf Jahre nicht angreifen würde – Lenzing wäre darunter", so Wögerbauer.

