Heikles Thema: Wie Betriebe mit 3G-Kontrollen umgehen

Die Pflicht zum 3G-Nachweis entfällt, auch Masken müssen nicht mehr verpflichtend getragen werden. Manche Betriebe bleiben aber skeptisch, wie ein Rundruf zeigt: Nicht überall fallen die Einschränkungen.

Weiterhin strenge Regeln gelten in der Energiewirtschaft: In den Unternehmen werde es keine nennenswerten Lockerungen geben, hieß es gestern in einer Aussendung von Oesterreichs Energie (140 Betriebe, 25.000 Mitarbeiter). Die Abschottung von Betriebsmannschaften wurde zurückgefahren. Eine weitere Lockerung werde es aber nicht geben, sagte Generalsekretärin Barbara Schmidt.

Streng bleiben die Regelungen in etlichen Industriebetrieben. Palfinger-Vorstandschef Andreas Klauser sagt klar, dass die Lockerungen vier bis sechs Wochen zu früh für die Werke kommen. Ähnlich Peter Wienerroither vom Automobilzulieferer TCG Unitech in Kirchdorf: "Wir behalten 3G bei. Wir haben mit dem Testen einzelne Fälle gut identifizieren können. Wir können nicht riskieren, dass die Abteilungen gefährdet sind."

Freie Wahl für Mitarbeiter

Beim Feuerwehrausstatter Rosenbauer aus Leonding ist Lockerung angesagt: "Wir werden die 3G am Arbeitsplatz nicht mehr kontrollieren", sagt Firmensprecher Tiemon Kiesenhofer. In der Produktion wurden Einzelarbeitsplätze eingerichtet, sodass die Mindestabstände gewährleistet werden können. Im administrativen Bereich behält Rosenbauer Homeoffice bei, Besprechungen finden möglichst virtuell statt.

Beim Modehändler Fussl mit Stammhaus in Ort/Innkreis dürfen die Mitarbeiter entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen. Die Testpflicht entfällt: "Manche wollen keine Maske mehr tragen, manche werden sie beim Kundenkontakt tragen, beim Sortieren nicht", sagt Geschäftsführer Karl Mayr. Wünsche es der Kunde, werde die Maske aufgesetzt.

Beim Lebensmittelhändler Lidl fällt die 3G-Kontrolle ebenfalls weg: Die Mitarbeiter müssen jedoch, ebenso wie die Kunden, weiter FFP2-Maske im Supermarkt tragen.

Das Bauunternehmen Habau aus Perg geht davon aus, dass sie die 3G-Regelung und Maskenpflicht bis nächste Woche im Betrieb weiterführen werden.